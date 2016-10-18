الفيفا يوقف الرئيس السابق للاتحاد التايلاندي 5 أعوام بتهم التزوير والتزييف

أوقفت لجنة القيم التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، اليوم الثلاثاء، «وراوي ماكودي» الرئيس السابق للاتحاد التايلاندي لكرة القدم لمدة 5 أعوام بتهم التزوير والتزييف.

ونقلت رويترز عن بيان اللجنة أنه «بعد ثبوت قيام ماكودي بتغيير لوائح الاتحاد التايلاندي لكرة القدم بدون موافقة الجمعية العمومية للاتحاد فإن اللجنة القضائية التابعة للجنة القيم وجدت أن السيد ماكودي مذنب بالتزوير والتزييف».

وبدأت لجنة القيم التحقيق مع ماكودي العضو السابق في اللجنة التنفيذية للفيفا في يوليو 2015 بناء على معلومات تفيد بأن محكمة جنائية في بانكوك أدانته بتهم التزوير.

وبناء على الحكم يتم إيقاف ماكودي وبصورة فورية ويحظر عليه ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم على المستويين المحلي والدولي كما فرضت عليه غرامة مالية بقيمة 10 ألاف فرنك سويسري.