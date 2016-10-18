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مباحث تموين مطرح ترصد 51 قضية إمتناع عن بيع سلع غذائية

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مباحث تموين مطرح ترصد 51 قضية إمتناع عن بيع سلع غذائية مباحث تموين مطرح ترصد 51 قضية إمتناع عن بيع سلع غذائية

>مطروح – حسن مشالى

تمكن ضباط قسم مباحث بمديرية أمن مطروح، بالتعاون مع مفتشي مديرية التموين من رصد 51 قضية تموينية، بينها قضايا إمتناع عن بيع الأرز والسكر في عدد من المحلات التجارية.

 وتلقى اللواء مختار السنبارى مدير أمن مطروح، إخطاراً بضبط " إبراهيم . م .  م "-   المدير المسئول عن محل لبيع المواد الغذائية، ومقيم بمدينة العلمين-   لامتناعه عن بيع 154 كيلوجرام  سكر مدعم، بغرض بيعها في السوق السوداء بسعر أزيد من المقرر.

وضبط "محمد. م . غ "-  المدير المسئول عن محل لبيع المواد الغذائية، ومقيم بالعلمين لإمتناعه عن بيع 39  كيلوجرام  من السكر المدعم، بغرض بيعها في السوق السوداء .

 كما حرر رجال الحملة 49 قضية تموينية متنوعة أخرى، بينها 18 محضر عدم الإعلان عن الأسعار،  و 10 محاضر عرض وبيع لحوم بدون غطاء، و10 محاضر إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، و11 محضر بيع بازيد من السعر الرسمي لسلع السجائر والسكر وكروت شحن التليفونات المحمولة.    

 


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