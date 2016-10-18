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توزيع 28 طن سكر على المواطنين بسعر 6 جنية للكيلو بالمنوفية

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توزيع 28 طن سكر على المواطنين بسعر 6 جنية للكيلو بالمنوفية توزيع 28 طن سكر على المواطنين بسعر 6 جنية للكيلو بالمنوفية

>المنوفية - محمود شاكر

قامت اليوم الوحدات المحلية على مستوى محافظة المنوفية  بتوزيع 28 طن سكر على المواطنين بسيارات متنقلة تجوب عواصم المراكز والقرى الرئيسية ومنافذ بيع ثابتة ، وشدد الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية على أن يكون التوزيع تحت الإشراف المباشر لرؤساء المدن والوحدات المحلية القروية ومندوبين من لضمان عدالة التوزيع.

وتم توزيع السكر الوارد من شركة الحوامدية بواقع 28 طن سكر لمدن وقرى المحافظة بسعر 6 جنية للكيلو على ان تكون حصة الفرد 2 كيلو  ، وكان نصيب كل مركز ومدينة هو 3 طن سكر لشبين الكوم ، و4 طن لأشمون ، و3 طن للباجور ، و2.5 طن لقويسنا ، و2.5 طن لبركة السبع ، و  3 طن للشهداء ، و4 طن للسادات ، و3 طن لمنوف ، و 2 طن لتلا ، و1 طن لسرس الليان .

 فيما شدد عبد الباسط على كافة الجهات المعنية بمكافحة كل صور الاستغلال والجشع  بالمتابعة الميدانية الدقيقة لحركة السلع بالأسواق وتكثيف الحملات التمونية، و ذلك  بالتزامن مع ضخ كميات كبيرة من السكر لتخفيف العبىء عن المواطن البسيط لانقاذه من جشع التجار.
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