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محكمة بحرينية تلغي حكما بسجن زعيم للمعارضة

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محكمة بحرينية تلغي حكما بسجن زعيم للمعارضة محكمة بحرينية تلغي حكما بسجن زعيم للمعارضة

أرشيفية

ألغت محكمة بحرينية حكما بالسجن تسع سنوات على أبرز زعيم للمعارضة في البلاد في قرار قد يحد من التوتر السياسي في المملكة.

وبحسب رويترز قالت علياء راضي زوجة الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق الإسلامية إن محكمة التمييز أمرت في جلسة عامة يوم الاثنين بإعادة محاكمته.

كان سلمان الذي ما زال محتجزا قد أدين في مايو الماضي “بجرائم إسقاط النظام بالقوة” في إطار حملة ضد نشطاء ورجال دين شيعة في البلد الذي تحكمه أسرة سنية.

وقالت علياء إنه لم يحدد أي موعد أو سبب لإعادة محاكمة زوجها. كانت الولايات المتحدة -أحد الحلفاء الرئيسيين لمملكة البحرين- عبرت عن قلقها بشأن معاملة رموز المعارضة في البحرين.

وفي يونيو تم حل جمعية الوفاق بموجب حكم محكمة كما أدين الشيخ عيسى قاسم الزعيم الروحي للشيعة في البحرين بجريمة غسل الأموال وسحبت منه الجنسية البحرينية.

ويشكو الشيعة في البحرين من تمييز ضدهم.

ومنذ قمع السلطات لاحتجاجات في عام 2011 اشتبك متظاهرون مرارا مع قوات الأمن الذين تعرضوا لعدد من الهجمات بقنابل.

وتنفي السلطات البحرينية أي تمييز وتتهم المعارضة بتقويض الأمن.

واعتقل سلمان في ديسمبر كانون الأول في قضية أغضبت أتباعه وأثارت اضطرابات في المملكة التي تستضيف الأسطول الأمريكي الخامس ويقطنها أغلبية شيعية.

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