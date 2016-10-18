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الجيش السورى: أمريكا تخطط لتأمين مرور متشددى داعش من الموصل إلى سوريا

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الجيش السورى: أمريكا تخطط لتأمين مرور متشددى داعش من الموصل إلى سوريا الجيش السورى: أمريكا تخطط لتأمين مرور متشددى داعش من الموصل إلى سوريا

>عمان (رويترز)

اتهم الجيش السورى التحالف بقيادة الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء بالتخطيط للسماح لمتشددى تنظيم داعش بعبور الحدود السورية من مدينة الموصل العراقية قائلا إنه سيوف يتصدى لهذه المحاولة بكل السبل المتاحة.

وذكر بيان للقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية أن المخطط يتضمن تأمين طرق وممرات عبور آمنة إلى داخل سوريا والسماح للمتشددين بتعزيز وجودهم فى شرق سوريا.

وأضاف البيان الذى نشرته وسائل إعلام رسمية "أى محاولة لعبور الحدود هى بمثابة اعتداء على سيادة الجمهورية العربية السورية وأن كل من يقدم على هذه المحاولة يعد إرهابيا وسيتم التعامل معه بجميع القوى والوسائط المتاحة."


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