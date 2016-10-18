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مؤمن سليمان يعلن قائمة معسكر الزمالك استعدادًا لـ«صن داونز»

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مؤمن سليمان يعلن قائمة معسكر الزمالك استعدادًا لـ«صن داونز» مؤمن سليمان يعلن قائمة معسكر الزمالك استعدادًا لـ«صن داونز»

مؤمن سليمان المدير الفني للزمالك

أعلن مؤمن سليمان المدير الفني للزمالك، التي ستغادر القاهرة الأربعاء إلى الإسكندرية من أجل إقامة معسكر مغلق استعدادا لإياب نهائي دوري الأبطال أمام صن داونز.

كما ضمت القائمة 5 لاعبين محليين غير مقيدين أفريقيًا

وجاءت القائمة التى اختارها المدير الفني للزمالك، كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي – محمود عبد الرحيم “جنش” – عمر صلاح.

الدفاع: علي جبر – أحمد دويدار – إسلام جمال – أحمد توفيق – رمزي خالد – علي فتحي.

الوسط: طارق حامد – معروف يوسف – إبراهيم صلاح – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – مصطفى فتحي – أيمن حفني.

الهجوم: باسم مرسي – إيمانويل مايوكا – ستانلي.

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