مصادرة 3.5 طن سكر مدعم بحوزة تاجرين قبل بيعها بالسوق السوداء في أسيوط

صادر ضباط مديرية أمن أسيوط 3.5 طن سكر تموينى مدعم كانت بحوزة تاجرين قبل بيعها في السوق السوداء.

كان اللواء عاطف قليعى مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط تلقى إخطاراً من المقدم محمد فراج رئيس مباحث مرمز شرطة الفتح بورود تحريات عن قيام " هـ. م. ع " مسئول مصنع تعبئة مواد غذائية في ناحية الفيما بمركز الفتح بتجميع كميات كبيرة من السلع التموينية المدعمة بغرض إعادة عرضها، وترويجها للبيع بالسوق السوداء.

وعقب تقنين الإجراءات توجهت حملة بمشاركة ضباط مباحث الفتح إلي مخزن صاحب المصنع، وتبن أنه غير مرخص، فيما تم التحفظ على كميات كبيرة من السكر التمويني المدعم المحظور تداولة بالسواق والارز ومعدات التصنيع.

وضبط بالمخزن 1.5 طن سكر التمويني، و500 كيلو سكر تمويني مدعم معبأة داخل 50 لفة، كما تم ضبط 800 كيلو أرز معبأة داخل 80 لفة و 250 كيلو من الارز مختلف الانواع معبأة داخل 10 شيكارات، وماكينة لحام تستخدم في التعبئة وكميات كبيرة من الاكياس البلاستيك الفارغة الخاصة بالتعبئة مدون عليها اسماء الشركات الكبرى.

كما ورد للإدارة معلومات أكدتها التحريات مفاداها قيام "م. خ. ع" مسئول مصنع تعبئة مواد غذائية كائن بناحية الفيما بمركز الفتح ، ومقيم بذات الناحية بتجميع كميات كبيرة من السكر التمويني المدعم بطرق غير مشروعةن بغرض إعادة عرضها وترويجها للبيع بالسوق السوداء.

وعقب تقنين الاجراءات توجهت حملة إلى المصنع وضبط كميات كبيرة من السكر التمويني المدعم المحظور تداولة بالسواق (1.5 طن من السكر التمويني المدعم معباة داخل 31 شيكارة إنتاج شركة السكر للصناعات التكاملية، تم التحفظ علي المضبوطات علي ذمة تصرفات النيابة .