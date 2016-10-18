بالصور.. ضبط 32,5 طن أرز بمخزن شركة لتجارة المواد الغذائية فى مطروح

تمكن قسم مباحث التموين بمديرية أمن مطروح، بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط 32,5 طن أرز مجهول المصدر، بمخزن إحدى شركات تجارة المواد الغذائية، تم تخزينها للبيع فى السوق السوداء.

قال اللواء مختار السنبارى مدير أمن مطروح، فى بيان صحفى، إنه وردت معلومات لضباط قسم مباحث التموين بالمديرية، حول قيام " محمود. ا. ا" - مواليد 1975، المدير المسئول عن شركة للمواد الغذائية بمطروح- بتخزين كمية من الأرز مجهول المصدر داخل مخزن بمنزله بغرض بيعها بالسوق السوداء.

داهمت المديرية المخزن وتم ضبط 7 أطنان و 500 كيلو أرز معبأة فى أكياس و 25 طن أرز معبأ فى أجولة بإجمالى 32.5 طن من الأرز مجهول المصدر.

تم التحفظ على المضبوطات بمخازن الشركة العامة لتجارة الجملة بمطروح، تحت تصرف النيابة العامة وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية.