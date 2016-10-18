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وزير النقل: 42 مليار جنيه ديون وقروض السكة الحديد.. ومعندناش عصا سحرية

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وزير النقل: 42 مليار جنيه ديون وقروض السكة الحديد.. ومعندناش عصا سحرية وزير النقل: 42 مليار جنيه ديون وقروض السكة الحديد.. ومعندناش عصا سحرية

>كتب محمود حسين

قال الدكتور جلال السعيد، وزير النقل، إن هيئة السكة الحديد عليها ديون وقروض بـ42 مليار جنيه، وهى التى تتحمل القروض وفوائدها، ويجب أن تتحول إلى هيئة خدمية.

وتابع الوزير، فى كلمته أمام البرلمان فى الجلسة العامة المنعقدة الآن: "نعترف بأن مستوى الخدمات فى السكة الحديد مش كويس، لكن معندناش عصا سحرية علشان نصحى الصبح ونخلى السكة الحديد شكل تانى ومتطورة، ولدينا برنامج طموح جديد لإعادة تأهيل وتطوير السكة الحديد وأن يكون هناك قطارات جديدة وتأهيل المحطات وتأهيل العاملين بالسكة الحديد"

واستطرد: "السكك الحديد هيئة قومية لها قانونها الخاص ويجب أن تتحول إلى هيئة خدمية لتسطيع تطوير السكة الحديد وتقديم الخدمات المرجوة للمواطن".

 

 


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