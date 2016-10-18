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رئيس البرلمان يحذر الحكومة من تجاهل مطالب النواب..ويؤكد: المجلس ليس "مكلمة"

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رئيس البرلمان يحذر الحكومة من تجاهل مطالب النواب..ويؤكد: المجلس ليس "مكلمة" رئيس البرلمان يحذر الحكومة من تجاهل مطالب النواب..ويؤكد: المجلس ليس "مكلمة"

>كتب محمود حسين

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه لا يقبل أن تتجاهل طلبات الإحاطة التى يقدمها النواب، ولا يترك أى طلبات أو توصيات دون الاستجابة لها فى حدود الإمكانيات المتاحة وما تسمح به الموازنة العامة للدولة.

وأضاف "عبد العال" خلال الجلسة العامة للبرلمان، المنعقدة اليوم بحضور وزير النقل، ردا على حديث أحد النواب عن عدم قيام الحكومة بدورها وحل مشاكل الطرق ومزلقانات السكة الحديد وتجاهلها، :"لن نجعل المجلس مجرد مكلمة أو إن الوزير ييجى يرد على طلبات ومناقشات النواب دون أى نتائج وفائدة".

وتابع: "إذا لم تكن هناك نتائج ولم يتم الاستجابة وحل المشاكل ستكون هناك أداة رقابية أكثر من طلبات الإحاطة".

 


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