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تونس: 16 نائبا من كتلة نداء تونس يجمدون عضوياتهم و4 آخرون يقدمون استقالاتهم

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تونس: 16 نائبا من كتلة نداء تونس يجمدون عضوياتهم و4 آخرون يقدمون استقالاتهم تونس: 16 نائبا من كتلة نداء تونس يجمدون عضوياتهم و4 آخرون يقدمون استقالاتهم

البرلمان التونسي _ أرشيفية

أعلن النائب بمجلس نواب الشعب عن كتلة حركة نداء تونس الطاهر بطيخ أن 16 نائبا من كتلة الحركة بالبرلمان قد تقدموا إلى مكتب الضبط بالبرلمان بطلب تجميد عضوياتهم من الكتلة وأن أربعة نواب آخرين قد قدموا استقالاتهم.

وقال بطيخ – في تصريح نقلته الأنباء التونسية (وات) – إن هذه الاستقالات والتجميد في العضوية سببها عدم اعتماد الكفاءة في المناصب بخصوص توزيع المسؤوليات في مكتب المجلس وعضوية ورئاسة اللجان بالبرلمان.

وأضاف أن النواب الذين تقدموا بطلب تجميد عضويتهم من بينهم محمد سعيدان نائب رئيس الكتلة، بينما يعتبر النواب الذين تقدموا بتجميد عضويتهم من الكتلة هم الممثلين الرسميين لحركة نداء تونس والمسؤولين عن تنفيذ قراراته.

أ ش أ

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