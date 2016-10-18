أخبار عاجلة

صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل -
مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

تشكيلة من أجمل الهدايا له ولها من سي اتش كارولينا هيريرا

Google+ Print

الجمعة 14-10-2016 21:17

اقترب موسم العطلات، واقتربت معه عملية البحث عن الهدية المثالية التي سنقدمها كعربون شكر وامتنان لم نحب، وكثيراً ما نجد صعوبة في العثور على الهدية المثالية للرجل أو المرأة، لكن مع التشكيلة المميزة التي قدمتها علامة "سي اتش كارولينا هيريرا" CH Carolina Herrera فإننا بالتأكيد سنجد الهدية المثالية والتي ستفرح قلوب أحبائنا.
حيث ضمت التشكيلة مجموعة كبيرة من شنط اليد بمختلف الأحجام، كما ضمت أحذية مع كعب عالي ومن دون كعب، اضافة الى الاكسسوارت المتنوعة مثل الأحزمة، والشالات، وغيرها، كما كان هنالك مجموعة مميزة للرجل أيضاً، ولاكسسوارت المنزل أيضاً.
وبذلك ستجدون الهدية المثالية ضمن ما قدمته علامة "سي اتش كارولينا هيريرا" CH Carolina Herrera لتفرحوا بها قلوب أحبائكم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي