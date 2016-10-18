تشكيلة من أجمل الهدايا له ولها من سي اتش كارولينا هيريرا

اقترب موسم العطلات، واقتربت معه عملية البحث عن الهدية المثالية التي سنقدمها كعربون شكر وامتنان لم نحب، وكثيراً ما نجد صعوبة في العثور على الهدية المثالية للرجل أو المرأة، لكن مع التشكيلة المميزة التي قدمتها علامة "سي اتش كارولينا هيريرا" CH Carolina Herrera فإننا بالتأكيد سنجد الهدية المثالية والتي ستفرح قلوب أحبائنا.

حيث ضمت التشكيلة مجموعة كبيرة من شنط اليد بمختلف الأحجام، كما ضمت أحذية مع كعب عالي ومن دون كعب، اضافة الى الاكسسوارت المتنوعة مثل الأحزمة، والشالات، وغيرها، كما كان هنالك مجموعة مميزة للرجل أيضاً، ولاكسسوارت المنزل أيضاً.

وبذلك ستجدون الهدية المثالية ضمن ما قدمته علامة "سي اتش كارولينا هيريرا" CH Carolina Herrera لتفرحوا بها قلوب أحبائكم.