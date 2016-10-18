نجمات عربيات وعالميات.. من تفوّقت بأناقتها؟

كثيرات هي الأحدات التي شهدها هذا الأسبوع إن كان في الوطن العربي أو في مختلف أرجاء العالم. وقد اختارت النجمات العربيات والعالميات أجمل الإطلالات لهذه الأحداث والمناسبات إن كانت فساتين سهرات أو تنسيقات عصرية، فيما يبقى السؤال بشأن من تفوّق بالأناقة هذا الأسبوع... النجمات العربيات أم العالميات؟

أجمل وأسوأ إطلالات النجمات العربيات في هذا الأسبوع

لفتتنا إطلالات النجمات العربيات هذا الأسبوع اللواتي، إذ تألقن في المناسبات الخاصة والعامة، التي حضرنها. ولعلّ أجمل إطلالة كانت من نصيب "ميريام فارس" في فستانها ذي التصميم الرومانسي المزيّن بالورود، كما أننا أحببنا أيضاً إطلالة نجوى كرم الأنيقة باللون الأبيض، ثم إطلالة ديانا حداد في الفستان الأزرق الهادئ لأنها كانت من الإطلالات الناعمة والأنيقة. أمّا هيفاء وهبي فهي لم توفق في إطلالتها بالفستان الفوشيا المزيّن بالكشكش، الذي اختارته من "غوتشي" Gucci، كما إطلالة "اليسا" بالفستان المعرّق، والتي لم تكن من أجمل الإطلالات.

أجمل وأسوأ إطلالات النجمات العالميات هذا الأسبوع

كذلك شاهدنا كثيرات من النجمات العربيات وقد تألّقن بأجمل التصميمات، إذ كان هنالك عدد من النجمات العالميات اللواتي اخترن إطلالات رائعة، وفي مقدّمتهن النجمة "ماريون كوتيارد" Marion Cotillard التي اختارت فستاناً من "ديور" Dior باللونين الأسود والذهبي، كما أحببنا إطلالة النجمة "هالي بيري" Halle Berry التي جمعت فيها بين النمط الذكوري والنمط الأنثوي الناعم.

أمّا الإطلالات التي لم تصل إلى الحدّ المطلوب من الأناقة فقد كانت من نصيب "كريستين ستيورات" Kristen Stewart بالبنطلون الأبيض مع القميص المزيّن بالكشكش، فيما بدت إطلالة "سكارليت جوهانسون" Scareltt Johnason أشبه بملابس النوم.

هذه كانت أبرز إطلالات النجمات العربيات والعالميات، فشاهديها معنا بالصور هنا، واختاري الأكثر أناقة برأيك.