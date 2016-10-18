تجديد حبس 4 متهمين بقتل مواطن سعودى داخل شقته بالهرم 15 يوما

جدد قاضى المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية، حبس 4 متهمين بقتل مدرس متقاعد سعودى الجنسية يدعى خليل بن إبراهيم، 15 يوماً على ذمة التحقيقات؛ كما أمرت النيابة، بإخلاء سبيل أحد المتهمين لعدم ثبوت تورطه فى الأحداث، وصرف السيدة التى تم ضبطها -زوجة أحد المتهمين- من سرايا النيابة، لعدم توجيه اتهامات له وبعدما ثبت حسن نيتها من سرايا النيابة.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم الأول يعمل سايس جراج، قرر اقتحام شقة المجنى عليه لسرقته، بعدما علم بثرائه الفاحش من خلال متابعته المستمرة له، ومن أجل تنفيذ مخطته استعان بـ4 من أصدقائه من أجل تنفيذ الجريمة، واقتحموا شقة المجنى عليه الذى حاول مقاومتهم، فأجهز عليه أحدهم خنقاً بقطعة قماش حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين فور الإجهاز على المجنى عليه، سرقوا مبلغا ماليا قدره 3900 ريال سعودى، و96 ألف جنيه مصرى، وفروا هاربين، وتم الإيقاع بهم بعد إعداد الأكمنة اللازمة لذلك.

كان اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى بلاغا بالعثور على جثة مدرس سعودى فى حالة تعفن داخل شقته بالهرم، وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، عثر على المجنى عليه مخنوقا بـ"إيشارب حريمى".