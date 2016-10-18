وزير الخارجية يوجه بسرعة الاستجابة لمشاكل المواطنين في الخارج

صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سامح شكري التقي بأعضاء القطاع القنصلي بالوزارة، في إطار اهتمامه بالمتابعة الدورية لمشاكل المواطنين المصريين في الخارج، وسرعة الاستجابة لكل ما يواجه أبناء الوطن من معوقات في الدول المقيمين بها، حيث أكد الوزير شكري خلال اللقاء على ضرورة الاهتمام الشديد بمصالح المواطنين المصريين في الخارج والعمل على حل مشاكلهم في أسرع وقت ممكن.

وأوضح أبو زيد، أن وزير الخارجية شدد على أهمية التعامل الفوري مع كافة الشكاوى التي ترد من المواطنين المصريين سواء على مستوى البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية في الخارج، أو القطاع القنصلي بديوان عام الوزارة، فضلًا عن الحرص على إنهاء جميع المعاملات القنصلية الخاصة بالمواطنين في إطار زمني محدد، كما طلب بضرورة تعريف المواطنين بالخدمات القنصلية التي يتم تقديمها من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية.

وأشار أبو زيد، إلى أن اللقاء تضمن بحث عددًا من المقترحات لتطوير العمل القنصلي مثل توفير وسيلة للاتصال المباشر السريع بين القطاع القنصلي بالوزارة والبعثات بالخارج، وزيادة عدد الكوادر العاملة بالقطاع القنصلي.

كما استعرض الوزير آخر الاستعدادات لاستضافة اللجنة القنصلية مع السودان في نوفمبر 2016، وأوضاع المواطنين المصريين المتواجدين في العراق في ضوء العمليات الجارية ضد تنظيم داعش الإرهابي، وكذلك أوضاع المواطنين المتواجدين في ليبيا في ضوء الوضع الأمني هناك.

وفي نهاية اللقاء أكد وزير الخارجية على أن العمل القنصلي ورعاية المواطنين المصريين في الخارج يعد في مقدمة أولويات عمل الوزارة، وهو ما يدعو إلى إيلاء العمل القنصلي وخدمة المواطنين الأهمية اللازمة والعمل على توفير كافة الإمكانيات للقائمين على العمل القنصلي سواء في البعثات المصرية بالخارج أو بمقر الوزارة، مشيدا بجهود أعضاء القطاع القنصلي والبعثات المصرية في الخارج في العمل على تقديم الرعاية اللازمة للمواطنين المصريين وتوفير كافة الخدمات القنصلية لهم، بما في ذلك إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية الأخيرة.