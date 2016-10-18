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الأهلي يعلن عن قميص الفريق خلال الموسم الجديد

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الأهلي يعلن عن قميص الفريق خلال الموسم الجديد الأهلي يعلن عن قميص الفريق خلال الموسم الجديد

قميص الأهلي الجديد

كشفت شركة سبورتا راعى ملابس الأهلى الجديد، اليوم الثلاثاء، عن قميص الفريق الأحمر للموسم الجديد خلال المؤتمر الصحفى المقام حاليآ بمقر النادى بالجزيرة.

ويرتبط عشاق النادى الأهلى بالقميص الأحمر ارتباطًا وثيقًا لاسيما أنه يعتبر شاهد عيان على الكثير من الإنجازات والبطولات، التى أدخلت السعادة على جماهير القلعة الحمراء.

وفي بداية كل موسم، ينتظر عشاق الأحمر القميص الجديد للفريق، وذلك من أجل الحصول عليه وارتدائه فخرا منهم بتاريخ القلعة الحمراء الحافل بالبطولات والإنجازات.

وكان أول قميص للمارد الأحمر فى تاريخه مكون من اللون الأبيض والأحمر، ثم تغيير وأصبح نصفه أحمر والآخر أبيض، ثم أصبح فى النهاية أحمر كامل وذلك لأنه كان لون العلم المصرى فى تلك الفترة من عهد عباس حلمى الثانى.

وفى النهاية، استقر مسئولو النادي الأهلي، على التعاقد مع الشركة سبورتا، والتي أنشأت ماركة خاصة بالنادي الأهلي.

وأكد وليد سليمان أن زى الأهلى يليق بمكانة القلعة الحمراء، بينما قال سعد سمير إن اسم الأهلى كبير، متمنيا أن يكون القميص الجديد “وشه حلو” على الفريق الأحمر.

 

 

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