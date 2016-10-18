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سوريا: أمريكا تخطط لتأمين مرور متشددي داعش من الموصل إلى سوريا

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سوريا: أمريكا تخطط لتأمين مرور متشددي داعش من الموصل إلى سوريا سوريا: أمريكا تخطط لتأمين مرور متشددي داعش من الموصل إلى سوريا

ارشيفية

اتهم الجيش السوري التحالف بقيادة الولايات المتحدة يوم الثلاثاء بالتخطيط للسماح لمتشددي داعش بعبور الحدود السورية من مدينة الموصل العراقية قائلا إنه سيوف يتصدى لهذه المحاولة بكل السبل المتاحة.

وبحسب رويترز ذكر بيان للقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية أن المخطط يتضمن تأمين طرق وممرات عبور آمنة إلى داخل سوريا والسماح للمتشددين بتعزيز وجودهم في شرق سوريا.

وأضاف البيان الذي نشرته وسائل إعلام رسمية “أي محاولة لعبور الحدود هي بمثابة اعتداء على سيادة الجمهورية العربية السورية وأن كل من يقدم على هذه المحاولة يعد إرهابيا وسيتم التعامل معه بجميع القوى والوسائط المتاحة.”

 

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