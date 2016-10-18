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وزير الزراعة يكلف «أيمن المعداوي» برئاسة الهيئة الزراعية المصرية

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وزير الزراعة يكلف «أيمن المعداوي» برئاسة الهيئة الزراعية المصرية وزير الزراعة يكلف «أيمن المعداوي» برئاسة الهيئة الزراعية المصرية

عصام فايد – وزير الزراعة

أصدر الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارا وزاريا رقم 1729 لسنة 2016، بتكليف المهندس أيمن كمال المعداوي بالعمل رئيساً لمجلس إدارة الهيئة الزراعية المصرية.
> ويعتبر المعداوي من القيادات الهندسية التي التحقت للعمل بوزارة الزراعة منذ عام 2004، حين تم تكليفه برئاسة الإدارة المركزية للملكية والتصرف في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ثم تكليفه إدارة شؤون المديريات، ثم قطاع الاستصلاح، ثم تم تكليفه رسميا مديرا تنفيذيا لهيئة مشروعات التعمير.

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