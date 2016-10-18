التهابات البروستاتا والمثانة.. أهم أسباب مشكلة "كثرة التبول"

كثرة التبول يمكن أن عرضا لمشاكل عديدة ومختلفة، ومن الأسباب الأكثر شيوعاً لحدوث هذا الأمر الإصابة بمرض السكر أو كثرة تناول السوائل وقد رصد موقع Web MD مجموعة من الأمراض التى قد تكون وراء التبول بكثرة ليلاً:

1- الحمل:

فى الأسابيع الأولى من الحمل يضغط الرحم على المثانة والذى يتسبب فى حدوث التبول المتكرر.

2- مشاكل البروستاتا

تضخم البروستاتا يمكن أن تضغط على مجرى البول (الأنبوب الذى يحمل البول) وذلك يمنع تدفق البول وهذا يتسبب في أن يصبح جدار المثانة أكثر حساسية فيصبح لا يتحمل وصول كميات طبيرة البول كبيرة فيشعر الشخص بالرغبة فى دخول الحمام بشكل متكرر.

3- التهاب المثانة

تؤكد الدراسات أن التهاب المثانة من أهم أسباب التبول بكثرة ليلاً.

4- السكتة الدماغية أو غيرها من الأمراض العصبية

تلف الأعصاب التى تغذى المثانة يمكن أن يؤدى إلى مشاكل فى وظيفة المثانة ويتسبب ذلك فى الرغبة فى التبول بشكل مفاجئ.

5- الشيخوخة

الشيخوخة هى واحدة من أكبر العوامل التى تسبب كثرة التبول ليلاً فمع تقدم العمر ينتج الجسم من الهرمون المضاد لإدرار البول الذى يساعد على الاحتفاظ بالسوائل، وهذا يؤدى إلى زيادة در البول وخاصة فى الليل كما أن العضلات فى المثانة يمكن أن تصبح ضعيفة بمرور الوقت.