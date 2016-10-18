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بالصور..مميش والأمير وليد بن سعود يوقعان عقد شراكة لبناء مصنع للحديد والصلب

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جانب من توقيع عقد الشراكة

جانب من توقيع عقد الشراكة

وقع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، والأمير وليد بن سعود بن مساعد بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، عقد شراكة بين هيئة قناة السويس ومؤسسة الخبرات الدولية ، لتأسيس شركة مساهمة مصرية لبناء مصنع للحديد والصلب على قطعة الأرض المملوكة لهيئة قناة السويس بالعين السخنة، بمنطقة شمال غرب خليج السويس، بطاقة إنتاجية 1.2 مليون طن سنويًا، وذلك كنواة لإنشاء مجمع لصناعات الحديد والصلب بأنواعه المختلفة، وتم إطلاق اسم شركة “قناة السويس للحديد والصلب” على الشركة الجديدة.

وأعرب الفريق مُهاب مميش، عن سعادته بتوقيع هذا العقد الذى يأتى فى إطار العلاقات الأخوية المصرية السعودية، وتشجيع فرص الاستثمار العربى فى ، وأشار إلى أن قيمة التعاقد تبلغ 500 مليون دولار فى حين تبلغ قيمة الاستثمارات المتعاقد عليها مليار دولار.

وأضاف أن هذا التعاقد يأتى فى إطار السياسة التى تتبعها الهيئة حاليًا لتطوير شركاتها التابعة وإنشاء شراكات جديدة مع الشركات والمؤسسات العالمية للاستفادة من الموقع الجغرافى العبقرى لمصر بهدف زيادة الدخل القومى وتوفير فرص عمل للشباب.

ومن جانبه أكد الأمير وليد بن سعود أن هذا العقد يأتى كبداية لسلسلة من التعاقدات على إنشاء مزيد من الصناعات فى جمهورية مصر العربية والتعاون بين المؤسسات والهيئات الاقتصادية والصناعية فى البلدين الشقيقين.

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