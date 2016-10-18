الرئيس السيسي يشيد بجهود وزارة الإنتاج الحربي في تطوير المنتجات العسكرية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، بالدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي.

وأطلع الرئيس خلال الاجتماع على الجهود المبذولة لتطوير وزارة الإنتاج الحربي، والحفاظ على دورها الأساسي في تطوير المنتجات والصناعات العسكرية، لتلبية احتياجات القوات المسلحة ومسايرة التطور العالمي في التسليح، بالإضافة إلى زيادة مساهمتها في المشروعات القومية التي تنفذها الدولة من خلال ما تمتلكه من قاعدة وامكانيات تكنولوجية وتصنيعية متطورة.

واستعرض الوزير الجهود التي تقوم بها الوزارة بالتنسيق والتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة للنهوض بعدد من القطاعات، حيث أشار الدكتور محمد العصار في هذا الصدد إلى مساهمة الوزارة في تنفيذ عدد من المشروعات الصناعية والتنموية مع وزارات الكهرباء، والنقل، والإسكان، والصحة، والتعليم، والتموين، والأوقاف، والاتصالات، والشباب والرياضة، والزراعة، والداخلية، والبترول، والسياحة والآثار، بالإضافة إلى محافظتي كفر الشيخ وبني سويف.

وأشاد الرئيس خلال الاجتماع بالجهود التي تقوم بها وزارة الإنتاج الحربي لتطوير المنتجات العسكرية وصيانتها وتحديثها، فضلًا عن مساهمتها القيمة في المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، مؤكدًا على أهمية تعظيم دور قطاع الصناعة في المساهمة بالنهوض بالاقتصاد الوطني، لاسيما في ضوء ما تساهم به الأنشطة الصناعية في توفير النقد الأجنبي من خلال زيادة الصادرات والحد من الواردات.

كما أكد على أهمية مواصلة جهود تطوير قدرات الإنتاج الحربي وتزويدها بأحدث التكنولوجيات، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق مع مختلف الوزارات من أجل الإسراع في تنفيذ المشروعات الجارية، والتي تستهدف توفير مزيد من فرص العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المٌقدمة للمواطنين.