أهلي قطر يفسخ تعاقده مع حسين ياسر المحمدي

فسخت إدارة النادي الأهلي القطري، عقد اللاعب حسين ياسر المحمدي، بالتراضي، وذلك لعدم القدرة على قيد اللاعب بقائمة الفريق في الموسم الحالي.

ويأتي سبب عدم القدرة على قيد اللاعب بقائمة الأهلي، لوجود شرط الحصول على مخالصة من النادي السابق الذي يلعب فيه اللاعب، ولم يحصل المحمدي على هذه المخالصة من نادي الوكرة.

وانضم المحمدي، للنادي الأهلي، مطلع هذا الموسم، وشارك مع الفريق في المعسكر الخارجي، وخاض بعض المباريات الودية ولكنه لم يقيد بالقائمة للشرط السابق ذكره.

وسوف يبحث اللاعب هذا الأمر مع إدارة نادي الوكرة، لإنهاء الازمة، حتى يستطيع تحديد الجهة التي سيلعب فيها هذا الموسم سواء في الدوحة أو خارجها.

أ ش أ