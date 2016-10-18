5 دول تشارك في مفاوضات جنيف لفصل المعارضة السورية عن عن الإرهابيين

كشف مصدر في مكتب المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا النقاب عن مشاركة ممثلين من “تركيا وقطر والسعودية والولايات المتحدة وروسيا”, في مشاورات جنيف المزمع عقدها غدا الأربعاء حول الفصل بين المعارضة السورية المعتدلة والإرهابيين.

وأشار المصدر, حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء، إلى أن دي ميستورا لن يشارك في المشاورات بين الخبراء العسكريين, فيما قال مصدر آخر إن” قائمة المشاركين في المشاورات ليست نهائية”.

من جانبها..أكدت البعثة السعودية في جنيف مشاركتها في اللقاء الذى تنظمه البعثة الأمريكية.

أ ش أ