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5 دول تشارك في مفاوضات جنيف لفصل المعارضة السورية عن عن الإرهابيين

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5 دول تشارك في مفاوضات جنيف لفصل المعارضة السورية عن عن الإرهابيين 5 دول تشارك في مفاوضات جنيف لفصل المعارضة السورية عن عن الإرهابيين

ستافان دي ميستورا

كشف مصدر في مكتب المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا النقاب عن مشاركة ممثلين من “تركيا وقطر والسعودية والولايات المتحدة وروسيا”, في مشاورات جنيف المزمع عقدها غدا الأربعاء حول الفصل بين المعارضة السورية المعتدلة والإرهابيين.

وأشار المصدر, حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم) اليوم  الثلاثاء، إلى أن دي ميستورا لن يشارك في المشاورات بين الخبراء العسكريين, فيما قال مصدر آخر إن” قائمة المشاركين في المشاورات ليست نهائية”.

من جانبها..أكدت البعثة في جنيف مشاركتها في اللقاء الذى تنظمه البعثة الأمريكية.

أ ش أ

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