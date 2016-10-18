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الفنانة رغدة ضيفة برنامج «أغاني حياتي» على موجات الأغاني..الجمعة المقبلة

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الفنانة رغدة ضيفة برنامج «أغاني حياتي» على موجات الأغاني..الجمعة المقبلة الفنانة رغدة ضيفة برنامج «أغاني حياتي» على موجات الأغاني..الجمعة المقبلة

الفنانة رغدة

تحل الفنانة رغدة، ضيفة علي برنامج “أغاني حياتي”، على موجات إذاعة الأغاني، حيث تكشف رغده عن كواليس حياتها ومشوارها الفني منذ نشأتها وميلادها في سوريا، وكيف كانت الخطوات الأولي في طريقها إلى الفن والقاهرة والدراسة؟، ثم مقر العمل وبداية أول ظهور على الشاشة مع الإعلامي طارق حبيب.

وخلال لقائها مع البرنامج تختار أولي أغانيها لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، قائلة ” أحنا أتربينا على صوته وعلى صوت فيروزة”، وتتذكر مع الميكرفون مرحلة طفولتها في اللاذقية، وحبها للبحر ومع كل أغنية تختارها رغدة تعبر بها عن كل مرحلة في حياتها، وعلى نغمات فريد الأطرش وأغانيه كان الحب الأول في حياة الفنانة رغدة، وكان أخوها سبب حبها في الفن حيث كانت الأم مهتمة بالسينما وتعشق ليلي مراد.

والجدير بالذكر، أن الفنانة رغدة من مواليد حلب بسوريا، وتخرجت من كلية آداب لغة عربية جامعة القاهرة، ثم عملت صحفية بدار الهلال بالقاهرة، ليكون بداية دخولها في الوسط الفني، وعند اشتغالها بالفن قدمت مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية للسينما والمسرح ما بين وسوريا، ومن أشهر أفلامها فتاة من إسرائيل، وإستاكوزا، وزوجتي والذئب، وكابوريا، ومجرم مع إيقاف التنفيذ، وعيون الصقر.

ويعد برنامج “أغاني حياتي” نصف شهري، من إعداد سيد عبد العزيز، وتقديم منال الخولي، ويذاع في تمام الواحدة بعد منتصف ليل الجمعة الموافق 21 أكتوبر الجاري.

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