صدقى صبحى: الدفاع عن الوطن وحمايته واجب مقدس يشرف به كل فرد بالقوات المسلحة

أكد الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أن الدفاع عن الوطن وحمايته واجب مقدس يشرف به كل فرد بالقوات المسلحة، وأن الشعب المصرى وقواته المسلحة قادرين على اقتلاع جذور الإرهاب والتطرف والحفاظ على مسيرة بناء مصر.

وأضاف وزير الدفاع، أن الشعب والقوات المسلحة قادرين على التصدى بكل قوة لكافة التحديات والتهديدات التى تستهدف أمن الوطن واستقراره، مشيدًا بالجهود المشرفة التى يبذلها أبطال القوات المسلحة فى سيناء، ودورهم الداعم لجهود الدولة فى تنفيذ خطط وبرامج التنمية الشاملة بكافة القطاعات.

جاء ذلك خلال لقاؤه عدد من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين، وجنود القوات المسلحة بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية والأفرع الرئيسية والوحدات الخاصة من خلال منظومة الاتصال عبر شبكة الفيديو كونفرانس، وذلك فى إطار لقاءاته الدورية للتواصل مع أكبر عدد من رجال القوات المسلحة لتوحيد المفاهيم وتوضيح الرؤى تجاه مختلف القضايا الموضوعات التى ترتبط بالقوات المسلحة ودورها فى حماية الأمن القومى المصرى على كافة المستويات.