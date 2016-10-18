أخبار عاجلة

صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل -
مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

صدقى صبحى: الدفاع عن الوطن وحمايته واجب مقدس يشرف به كل فرد بالقوات المسلحة

Google+ Print
صدقى صبحى: الدفاع عن الوطن وحمايته واجب مقدس يشرف به كل فرد بالقوات المسلحة صدقى صبحى: الدفاع عن الوطن وحمايته واجب مقدس يشرف به كل فرد بالقوات المسلحة

الفريق أول صدقى صبحى- وزير الدفاع

 

أكد الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أن الدفاع عن الوطن وحمايته واجب مقدس يشرف به كل فرد بالقوات المسلحة، وأن الشعب المصرى وقواته المسلحة قادرين على اقتلاع جذور الإرهاب والتطرف والحفاظ على مسيرة بناء .

وأضاف وزير الدفاع، أن الشعب والقوات المسلحة قادرين على التصدى بكل قوة لكافة التحديات والتهديدات التى تستهدف أمن الوطن واستقراره، مشيدًا بالجهود المشرفة التى يبذلها أبطال القوات المسلحة فى سيناء، ودورهم الداعم لجهود الدولة فى تنفيذ خطط وبرامج التنمية الشاملة بكافة القطاعات.

جاء ذلك خلال لقاؤه عدد من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين، وجنود القوات المسلحة بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية والأفرع الرئيسية والوحدات الخاصة من خلال منظومة الاتصال عبر الفيديو كونفرانس، وذلك فى إطار لقاءاته الدورية للتواصل مع أكبر عدد من رجال القوات المسلحة لتوحيد المفاهيم وتوضيح الرؤى تجاه مختلف القضايا الموضوعات التى ترتبط بالقوات المسلحة ودورها فى حماية الأمن القومى المصرى على كافة المستويات.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال

مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال

محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري

محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري

مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر

مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين