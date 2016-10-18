تعليق رحلات الطيران وتعطيل المدارس مع وصول إعصار«ساريكا» لمقاطعة «هاينان»الصينية

وصل الإعصار الإستوائي “ساريكا” إلي مقاطعة “هاينان” فى أقصى جنوب الصين اليوم /الثلاثاء مصحوبا بأمطار غزيرة, ما أدي إلي تعطيل المدارس وتعليق رحلات الطيران وتوقف خدمة القطارات الفائقة السرعة.

وأشارت هيئة الأرصاد المحلية إلي أن الإعصار, الذى بلغت السرعة القصوى للرياح فى مركزه إلي 162 كيلومترا في الساعة, ضرب بلدة “هيلي” بمنطقة اننينغ الساحلية فى حوالى الساعة العاشرة من صباح اليوم بتوقيت بكين.. فيما حذر رئيس هيئة الأرصاد فى “هاينان” من احتمالات أن يتسبب الإعصار فى خسائر فادحة نظرا للتوقعات بأن يكون هذا الإعصار هو الأقوي الذي تتعرض له المنطقة منذ نحو 10 أعوام.

وذكرت وكالة “شينخوا” الرسمية الصينية للأنباء أن الرياح العاتية تسببت فى ارتفاع الأمواج واقتلاع الأشجار في اننينغ, حيث قامت السلطات المحلية بإجلاء ما يقرب من 14 ألف من السكان القاطنين فى المناطق المنخفضة إلى أماكن آمنة.

وأغلقت السلطات الصينية بعض المواقع السياحية, وحذرت المواطنين والسائحين من خطورة الاقتراب أكثر من اللازم من الشواطئ نظرا لارتفاع مستوى الأمواج, ووجهت بفحص سلامة جميع الخزانات وشبكات المياه والكهرباء, مطالبة العاملين فى القطاعات الزراعية والسمكية باتخاذ جميع احتياطات السلامة اللازمة.

أ ش أ