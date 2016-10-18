كوريا الجنوبية تعرب عن قلقها إزاء تقديم رئسي وزراء اليابان قربانا لضريح ياسوكوني

أعربت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، عن القلق العميق إزاء إرسال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قربانا شعائريا إلى ضريح ياسوكوني وزيارة مجموعة من النواب البرلمانيين اليابانيين إليه لتكريم أرواح قتلى الحرب.

وبحسب وكالة يونهاب قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان صدر باسم المتحدث باسم الوزارة جو جون هيوك، إنها شعرت بالقلق الشديد وخيبة الأمل إزاء إرسال الحكومة اليابانية والقادة البرلمانيين قربانا شعائريا إلى ضريح ياسوكوني وزيارتهم المتكررة إليه الذي يجمل غزو اليابان في الماضي.

ودعت السياسيين اليابانيين إلى التواضع والتفكير الذاتي المخلص على أساس الاعتراف الدقيق بالتاريخ من أجل كسب ثقة الدول المجاورة والمضي قدما نحو المستقبل.

وفي يوم الاثنين، أرسل آبي قربانا شعائريا إلى ضريخ ياسوكوني لاحتفال بمهرجان الخريف السنوي، وبعد ذلك بيوم واحد، زاره حوالي 80 نائبا برلمانيا يابانيا.

الجدير بالذكر أن زيارة ضريخ ياسوكوني الذي يكرم أرواح قتلى الحرب، منهم المدانون بارتكاب جرائم الحرب أثناء الحرب العالمية الثانية، تثير الغضب الشديد وتصعد من حدة التوتر مع الدول المجاورة لليابان مثل الكوريتين التي عانت من الحكم الاستعماري الياباني خلال الفترة بين 1910 و1945.