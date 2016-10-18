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وزير النقل بالبرلمان: لن نتستر على الفساد أبدًا

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وزير النقل بالبرلمان: لن نتستر على الفساد أبدًا وزير النقل بالبرلمان: لن نتستر على الفساد أبدًا

جلال السعيد، وزير النقل

طالب جلال السعيد، وزير النقل، النواب بإرسال أى واقعة تتعلق بخسائر أو عوار فى استلام أحد الطرق، إليه لتحويلها للنائب العام، أو إحالتها مباشرة من قبل النواب، مشدداً: “لن نتستر على الفساد أبدًا”.

وأضاف السعيد، خلال كلمته بالجلسة العامة بالبرلمان، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، أن هناك خطة للوزارة بمشروعات معينة بميزانية معينة، موضحًا أن هناك أكثر من 100 طلب بتفيذ أمور جديدة تتطلب مليارات ليست ملك الوزارة.

وأكد وزير النقل، أنه تحدث مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ووزير التخطيط، وطالبهم بإتاحة تمويل يستطيع من خلاله تنفيذ طلبات النواب السريعة والتى لها ضرورة ملحة، مشيرًا إلى أن إعادة تأهيل شبكات الطرق القديمة بشكل غير مسبوق.

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