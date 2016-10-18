تأجيل محاكمة متهمي «اقتحام قسم التبين» لـ23 أكتوبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة 47 متهمًا باقتحام قسم شرطة التبين لـ 23 أكتوبر المقبل.

كانت نيابة جنوب القاهرة، أسندت إلى المتهمين – وعددهم 47 – بأمر الإحالة، عددًا من التهم منها:” التجمهر، البلطجة، الشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، إضرام النيران بمبنى القسم، وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، حيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون”.

بدأت الواقعة حين تجمع المتهمون أمام قسم شرطة التبين، وأطلقوا النيران على القوات المُكلفة بالتأمين، ما أسفر عن مقتل شرطس من قسم التبين، وإصابة العديد من قوات الشرطة، وتهريب السجناء واحتراق القسم، وذلك في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة.