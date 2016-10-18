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فيديو.. رئيس الوزراء ينفي وجود أزمة في السكر: «مش لازم نطلب زيادة عن احتياجنا»

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فيديو.. رئيس الوزراء ينفي وجود أزمة في السكر: «مش لازم نطلب زيادة عن احتياجنا» فيديو.. رئيس الوزراء ينفي وجود أزمة في السكر: «مش لازم نطلب زيادة عن احتياجنا»

نفى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وجود أزمة سكر فى السوق المصرية، قائلاً: “مفيش أزمة سكر والاحتياطى الموجود يكفى لمدة 3 شهور، والكميات التى تم ضخها فى 10 أيام كبيرة، حيث تم ضخ 110 ألف طن سكر فى حين أن احتياجات اليومية فى حدود 8 آلاف طن سكر”.

وأكد رئيس الوزراء، فى لقاء ببرنامج “أحداث النهار”، مع الإعلامى أيمن إبراهيم على قناة النهار اليوم، أن تضخ كميات كبيرة من السكر، ولكن هناك ممارسات غير جيدة، حيث يتم ضبط كميات كبيرة من السكر بشكل يومى.

وأفاد رئيس الوزراء، بأن مصر لديها رصيد من السكر يتعدى الـ650 ألف طن فى المرحلة الحالية وهذا يكفى لـ3 شهور قادمة، فضلا عن تعاقدهم على 134 ألف طن إضافية، كما أن هناك تعاقدات أخرى لـ300 ألف طن بحيث يتم تغطية الفجوة، إلى أن يبدأ الانتاج المحلى من السكر فى 15 يناير المقبل.

ووجه رسالة إلى المواطنين قائلاً: “السكر موجود.. ولكن مش لازم نطلب زيادة عن احتياجنا، لأننا لما بنطلب زيادة بنعمل طلب إضافى وهذا بجانب الممارسات السيئة يرفع السعر، ولكن السكر موجود ونسعى أنه يبقى موجود أكثر فى الأسواق”.

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