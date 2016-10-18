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وزير الإسكان: مد حجز وحدات «مدينتى والرجاب» إلى أول ديسمبر

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وزير الإسكان: مد حجز وحدات «مدينتى والرجاب» إلى أول ديسمبر وزير الإسكان: مد حجز وحدات «مدينتى والرجاب» إلى أول ديسمبر

وزير الاسكان، مصطفى مدبولي (أرشيفية)

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن اليومين الأولين لحجز وحدات مدينتى والرحاب، شهد حجز 811 وحدة بمشروع الرحاب، و660 وحدة بمشروع مدينتى، وسط إقبال وزحام شديد من المواطنين.

 وقال الوزير، في بيان صادر عنه اليوم: بالنسبة لمشروع مدينتى، يتم التقدم لفرع بنك التعمير والإسكان، (26 شارع الكروم) المهندسين، وبالنسبة لمشروع الرحاب، يتم التقدم لفرع بنك التعمير والإسكان، (2 شارع عباس العقاد) مدينة نصر، وذلك حتى ٢٠١٦/١٢/١ خلال مواعيد وأيام العمل الرسمية.

 وأضاف أنه فيما يتعلق بأسلوب الحجز والتخصيص، فأولوية الحجز والتخصيص بأسبقية سداد مقدم الحجز، وتبلغ قيمة مقدم الحجز 50 % من إجمالى قيمة الوحدة، ويتم سداد الباقى على 3 أقساط سنوية متساوية محملة بالعائد من تاريخ التعاقد.

 وكانت وزارة الإسكان قد طرحت كراسات شروط  5400 وحدة سكنية بمشروعى “مدينتى” و”امتداد الرحاب” بمدينة القاهرة الجديدة، منها ٣٩١٢ وحدة بـ”مدينتى”، و١٤٨٨ وحدة بـ”الرحاب”، بجميع فروع بنك التعمير والإسكان على مستوى الجمهورية، ابتداء من الأحد الماضى، خلال أيام العمل الرسمية، من الساعة الثالثة، وحتى الخامسة مساء، والوحدات المطروحة كاملة التشطيب، بنماذج متنوعة، ومساحات تتراوح بين 58م2 و162م2، وجاهزة للاستلام الفورى.

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