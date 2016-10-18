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فيديو.. سيدة تشتكي لوزير الداخلية بسبب التعدي على زوجها أثناء تحرير محضر بتغيب نجلها

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فيديو.. سيدة تشتكي لوزير الداخلية بسبب التعدي على زوجها أثناء تحرير محضر بتغيب نجلها فيديو.. سيدة تشتكي لوزير الداخلية بسبب التعدي على زوجها أثناء تحرير محضر بتغيب نجلها

وزارة الداخلية

وجه برنامج أمنية مصرية والذي تقدمة الدكتورة أمنيه زعزوع علي قناة الحدث اليوم، نداء إلى وزير الداخلية بالتدخل لحل أزمة أسرة بمنطقة عين شمس تغيب أبنها عمر البالغ من العمر 14 عام لأكثر من أسبوعين.
> وأكدت والدة المفقود، إىل أنها توجهت هي وزوجها إلى قسم عين شمس لتحرير محضر بالتغيب، حيث لاقت إستهزاء من معاون القسم، وأمناء الشرطة، بالإضافة إلى تعدي أحد الضباط بالقسم علي زوجي وضربه من قبل ضابط يدعي أحمد كامل.
> من جانبها قالت الدكتورة امنية زعزوع، رسالة إلى وزير الداخلية قائلة ” حرام الناس تتعامل بالطريقة دي، وسط المصايب اللي هما فيها، مطالبة بتدخلة لحل أزمة الطفل.

 

 

 

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