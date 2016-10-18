النيابة الإدارية تحقق في تشغيل محطه وقود دون استكمال الإجراءات في الغردقة

كلف المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، نيابة الغردقة بسرعة إنهاء التحقيقات بشأن واقعة تشغيل محطة وقود الزهراء بالغردقة باسم الوكيل م ف ع” دون استكمال الإجراءات المتبعة للتشغيل وعدم الحصول على الموافقات الرسمية بذلك، وقيام مسئولي التسويق بمنطقه البحر الأحمر بالغردقة بشحن كميات من السولار للمحطة بإجمالي ٩١٠٠٠ لتر بالزيادة عن السعة التخزينية للمحطة بحوالي ٢٤٠٠٠ لتر.

وتضمنت قائمة التجاوزات، أن قطاع العمليات بمنطقة البحر الأحمر شابه القصور في متابعة إجراءات التشغيل لأنه المنوط بمتابعة الترخيص الخاص بالتشغيل والعمل على إصدار الموافقات اللازمة من الإدارات المعنية بالشركة.

ويباشر التحقيقات كل من:” عبد الله حسانين، وكيل أول النيابة، تحت إشراف المستشار إسلام محمد مقلد، مدير النيابة”.