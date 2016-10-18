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ضبط 17 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل مطعم شهير فى طنطا

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ضبط 17 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل مطعم شهير فى طنطا ضبط 17 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل مطعم شهير فى طنطا

>الغربية – عادل ضرة

تمكنت إدارة مباحث بالغربية، من ضبط 17 كيلو لحوم مقطعة شرائح غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل مطعم شهير بشارع سعيد بدائرة قسم شرطة ثان طنطا.

 

تلقى اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين، بضبط "حسام ف م" المدير المسئول عن مطعم بناحية شارع سعيد ثان طنطا، وتبين قيامه بحيازة لحوم غير صالحه للاستهلاك وبحوزته 17 كيلو جرام لحوم مقطعة شرائح غير صالحه للاستهلاك، فى المحضر 26318 جنح قسم ثان طنطا 2016، وتم التحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

 

 

 

 


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مصر 365

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