تأجيل محاكمة المتهمين باقتحام قسم التبين لجلسة 23 أكتوبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة، محاكمة 47 متهماً باقتحام قسم شرطة التبين لجلسة 23 أكتوبر المقبل.

يذكر أن رئيس المحكمة منع جميع الصحفيين من الحضور بجلسات المحاكمة عقب نشر واقعة إلقاء حذاء أحد المتهمين على المنصة خلال إحدى الجلسات .

كانت نيابة جنوب القاهرة أسندت للمتهمين وعددهم 47، عدة تهم بينها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

وتعود الواقعة إلى تجمع المتهمين أمام قسم شرطة التبين، وإطلاقه النيران على القوات المكلفة بالتأمين، ما أسفر عن مقتل شرطى من قسم التبين، وإصابة عدد من قوات الشرطة وتهريب السجناء واحتراق القسم، وذلك فى أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة.