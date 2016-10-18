عطر Nuit Noor الجديد من ELIE SAAB

مزيج من العتمة والنور، والقوة والرقة، والبساطة والغنى؛ إنه عطر Nuit Noor الفريد من نوعه من ELIE SAAB. يحملنا العبير الرقراق لهذا العطر المستوحى من الزهور في رحلة إلى عاصمة الجمال بيروت، التي تحتضن دار ELIE SAAB للأزياء الراقية.

الشرق بلمسة عصرية

يستقبلنا إيلي صعب في منزله الكائن في شارع الجميزة المقابل للبحر. هنا، تسري الحياة في عروق بيروت، فيما ينشر الليل غطاءه الأسود، المتألق بألف ضوء من أضواء المدينة. وفجأة، يخيّل إلينا أننا أمام جواهر من كل حجم ولون، يعكس بريقها البحر، فتنير عتمة السماء... هذه هي بيروت، أيقونة الحداثة في الشرق الأوسط، رمز التجدد والحياة الذي ألهم عطر Nuit Noor.

الليل والنور يلتقيان في Nuit Noor

يحيي صانع العطور فرانسيس كركدجيان في هذا العطر ذكرى خليط الورد والنفحات الخشبية الذي لطالما اشتهر في الشرق، مبتكراً بذلك نفحتَين متكاملتين تمثلان التقاء الليل بالنور.

ويتجسد النور في العبير الناعم الذي يفوح من رائحة الورد الجوري الغنية. ولإبراز حيوية العطر، اختار صانع العطور مزج عبير الورد بخلاصة أزهار اليلانغ يلانغ الآسرة من مدغشقر، التي تمنح العطر هالة من الضياء.

أمّا الليل، فيتجلى في مزيج النفحات الخشبية الغنية بالتوابل، الذي يتخلل تركيبة العطر، فيما تضفي خلاصة الفلفل الأسود الحريفة الحيوية إلى المزايا الحسية لخليط الورد وخلاصة أزهار اليلانغ يلانغ. بدوره، يتآلف البخور مع خلاصة نبتة الباتشولي الإندونيسية الملكية، فيشكّلان خلفية أخاذة لهذه اللوحة الفنية البديعة.

وهكذا، تغمر غمامة التوابل والأخشاب وأنواع الراتينج المختلفة في عطر Nuit Noor الحواس، في تجربة ممتعة تكاد لا تنتهي.

تألق بالأسود والذهبي

يلفّ الغموض قنينة ELIE SAAB Le Parfum الخاصة بهذا العطر، فقد طليت باللون الأسود اللماع وزيّنت بالذهب. ويأتي العطر في علبة مجوهرات راقية تليق بفخامته.