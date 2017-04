أفضل عطور البرتقال لجاذبية خاصة

من أقوى الروائح جاذبية رائحة زهرة البرتقال، لذلك قد تجدينها الخيار الأمثل للتألق في سهراتك العاطفية المميزة، فمهما كان وضعك ستحتاجين بالتأكيد إلى تجربة أحد عطور البرتقال المميزة.

إليك سيدتي أفضل عطور زهرة البرتقال العالمية:



1.Fleur Liquide by Memoire Liquide: هذا العطر مثالي لوضعه في حقيبتك ، فهو من الروائح الرومانسية المفضلة في النهار، وذلك لغناه بروائح زهرة البرتقال والياسمين المنعشة.

2.Orange Blossom Cologne by Jo Malone: من المعروف أن روائح "جومالون" من الروائح الجميلة، والتي تفضلها الكثيرات، لذا فهو عطر جميل يمكن استخدامه في النهار أو الليل، كما يمكنك استخدامه في كافة المناسبات، فهذا العطر غني برائحة زهرة الكلمنتينا والليمون والأرجوان الأبيض وزهرة البرتقال وزنبق الماء.

3. Field of Flowers Orange Blossom Eau de Toilette by Philosophy: إذا كنت تبحثين عن عطر حساس ورائع غني بزهرة البرتقال والحمضيات بأكملها، فهذا العطر يجب أن يكون اختيارك، إذ يتميز بأنه نهاري ليشعرك بالانتعاش.

4.Neroli by Annick Goutal: هو عطر عالٍ جداً في مستواه من النقاء والحب، فهو يعرف بعطر رائحة الكمال والطبيعة؛ لأنه مزيج من رائحة زهرة البرتقال والسور والأرز، مما يجعله ذا رائحة فريدة ومتوازنة.

5.Squeeze By Lilly Pulitzer: هو عطر مشرق وساحر في نفس الوقت من روائح "Lilly Pulitzer"، فإذا كنت تبحثين عن عطر مختلف من رائحة زهرة البرتقال، فعليك اقتناء هذا العطر، فهو عطر غني برائحة الورد والمسك وزهرة البرتقال.