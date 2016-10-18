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بالفيديو.. إنقاذ طفل سوري من «حافة الموت» بعد قصف حلب

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بالفيديو.. إنقاذ طفل سوري من «حافة الموت» بعد قصف حلب بالفيديو.. إنقاذ طفل سوري من «حافة الموت» بعد قصف حلب

انقاذ طفل سوري من الموت في حلب

نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، لقطات لعملية إنقاذ طفل سوري علق على حافة طبقة مرتفعة من مبنى استهدفته، غارة جوية على أحد أحياء حلب الشرقية في سوريا.

وونقلت “سكاي نيوز” عن النشطاء قولهم إن المبنى يقع في حي القاطرجي الذي شهد ليل الأحد الاثنين غارات مكثفة شنتها، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، طائرات روسية وأخرى تابعة للقوات السورية.

وأسفرت الغارات على الأحياء الشرقية من مدينة حلب، الخاضعة لسيطرة المعارضة، عن مقتل خلال الساعات الـ24 الماضية، عن مقتل نحو 115 شخصا، بينهم 18 طفلا.

وفي حي القاطرجي، حيث صور الناشطون إنقاذ الطفل، قتل 21 شخصا “بينهم 9 أطفال و7 إناث، في مجزرة نفذتها الطائرات الحربية”، حسب ما أعلن المرصد، الاثنين.

ويظهر في الفيديو طفل وهو عالق في طبقة عالية من المبنى المدمر جزئيا من جراء ما قال النشطاء إنها غارة جوية، بينما يحاول رجال الدفاع المدني، الذين يعرفون بذوي القبعات البيضاء، إنقاذه.

ولجأ رجال الإنقاذ إلى رافعة للوصول إلى الفتى الذي بدا مرهقا وهو عالق على حافة طبقة مرتفعة من المبنى، ونجحوا أخيرا في تحرير قدميه من تحت الركام ونقله إلى المستشفى.

للمشاهدة الفيديو من هنا

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