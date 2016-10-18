«نقل النواب» تتعهد بضبط منظومة النقل في مصر

أكدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة اللواء سعيد طعيمة، أن دفع عجلة الأداء وضبط منظومة النقل في مصر ستكون على رأس أولويات عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني .

وطالب أعضاء اللجنة – خلال اجتماع اللجنة /اليوم الثلاثاء/ بضرورة تقديم وزارة النقل تقريرا ربع سنوي للجنة حول أداء الهيئات التابعة للوزارة ونسبة تنفيذ المشروعات خاصة وأن بعض الهيئات أعادت جزءا من ميزانيتها للدولة دون استخدامها في الوقت الذي تشتكي هذه الهيئات من عدم وجود موارد.

وشدد أعضاء اللجنة على أنهم سيهتمون خلال هذا الدور بإصلاح أوضاع مترو الأنفاق والسكك الحديدية والطرقات.

كما طالب أعضاء اللجنة بإصدار تشريع حول النقل النهري خاصة وأن القوانين المعمول بها تعود لخمسينيات القرن الماضي ولم تعد مناسبة سواء بالنسبة لترخيص المراكب أو حجم الغرامات التي تصل الغرامة على المركب المخالف بالنيل إلى خمسة جنيهات فقط.

أ ش أ