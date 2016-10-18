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رئيس «النواب» يحيل مشروع قانون للعدالة الانتقالية للجان المختصة

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رئيس «النواب» يحيل مشروع قانون للعدالة الانتقالية للجان المختصة رئيس «النواب» يحيل مشروع قانون للعدالة الانتقالية للجان المختصة

الدكتور-علي-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب

أحال على عبد العال رئيس مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم 411 لسنة 2016 بالموافقة على الاتفاق بين حكومتي وألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2014، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

كما أحال عبد العال، خلال جلسة اليوم الثلاثاء، مشروع قانون مقدم من النائب بهاء الدين أبو شقة و59 نائبا بشأن إصدار قانون العدالة الانتقالية إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الدستورية والخطة والموازنة وحقوق الإنسان.

وأحال عبد العال مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العلمي و75 نائبا بشأن إنشاء صندوق حماية الشباب من آثار البطالة والفقر إلى لجنة مشتركة من لجان الخطة والموازنة والشباب والرياضة والتضامن والاسرة والاشخاص ذوي الإعاقة.

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