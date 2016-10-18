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ترامب: ربما اجتمع مع بوتين قبل بداية إدارتي لتفادي حرب عالمية مع الروس

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ترامب: ربما اجتمع مع بوتين قبل بداية إدارتي لتفادي حرب عالمية مع الروس ترامب: ربما اجتمع مع بوتين قبل بداية إدارتي لتفادي حرب عالمية مع الروس

فلاديمير بوتين

قال المرشح الجمهوري فى انتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ، إنه ربما يجتمع بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل بداية إدارته، فى إجابة على سؤال حول ماهية الإجراءات التى سيتخذها لتفادى حرب عالمية مع الروس فى حالة وصوله للبيت الأبيض.

وأبدى ترامب، فى تصريحات لإحدى الإذاعات فى الولايات المتحدة نقلتها مجلة “بوليتيكو” الأمريكية على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، القليل من القلق حيال إمكانية منح مثل تلك البادرة مدخل سياسي لمنافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وأضاف “زعماء أمريكا يوجهون الإهانات لبوتين كثيرا وبشكل ثابت، وليس من الغريب إلا يستطيع تحمل أوباما وهيلاري كلينتون”.

وأدعى ترامب أيضا بأن القدرة النووية لروسيا حتى الآن تسبق الولايات المتحدة، رغم أن رابطة الحد من التسلح تضع روسيا فى موضع تفوق بفارق بسيط على أمريكا عندما يتعلق الأمر ببيانات الرؤوس الحربية النووية لعام 2016 بواقع 1735 مقابل 1481.

وانتقدت كلينتون وحملتها ترامب مرارًا بسبب مفاتحاته الدبلوماسية مع بوتين، متهمة المرشح الجمهوري بالإذعان لروسيا.

 

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