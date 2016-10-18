إقامة مجانية للأطفال في "جيه ايه مانافارو" بالمالديف

"جيه ايه مانافارو"، منتجع مثالي للعائلات في أرخبيل "ها أليف"، المتمركز في تجمعات الجزر الشمالية من المالديف. وتحوط به الشواطئ الهادئة. وهو يقدّم عرضاً خاصاً، عبارة عن إقامة مجّانية للأطفال.

يضمّ المنتجع 84 غرفة تتنوع بين الفيللات والأجنحة الشاطئية، ولكلّ منها حوض سباحة خاص. وهو يقدّم عرضاً مغرياً لـ"إقامة مجانية للأطفال"، يشمل مجموعة من النشاطات، التي تتوزّع بين نادي "كوول زون كيدز" بإدارة شركة "وورلد وايد كيدز العالمية"، والمخصّص للأطفال بين سنّ 3 و12 سنة، ونادي "تشيل زون" الجاذب للأعمار بين 8 و16 سنة، وحوض السباحة. ومن النشاطات اليومية المقدّمة لفئة الصغار، هناك دورات الفنون والمشغولات اليدوية وألعاب البحث عن الكنز ورحلات الغوص واستكشاف الأعماق ودروس اللغة المالديفية وحتى تجربة السبا! ويوفّر المنتجع أيضاً خدمة مجالسة الأطفال على الجزيرة اعتباراً من سنّ 12 شهراً، مما يمكن الأزواج النزلاء من المتعة بأوقاتهم، كما تناول العشاء على ضوء الشموع.

يسري عرض "إقامة مجانية للأطفال" حتى 30 أبريل/نيسان 2017، ويتيح للأطفال حتى عمر 15 سنة الإقامة مجاناً برفقة الأهل، وهو سارٍ على جميع أنواع الفيللات.

إشارة إلى أن المرافق العائلية والنشاطات المناسبة لكافة أفراد الأسرة في منتجع "جيه ايه مانافار"، دفعت بمجموعة "جيه ايه" للمنتجعات والفنادق إلى الحصول على جائزة "أفضل منتجع/فندق للعائلات" ضمن جوائز اختيار وكلاء السفر 2015.

من جهة ثانية، يحوي "جيه ايه مانافارو" سبعة مطاعم، كما يبدي اهتماماً كبيراً بالضيوف الصغار في ما يتعلق بخيارات الطعام والشراب المقدمة لهم، كتوفير أطباق البيتزا والباستا والأطباق الإيطالية من "انديامو بيسترو أند بوول"، حول حوض السباحة الرئيس.

كان رئيس إدارة العمليات لدى "جيه ايه" للمنتجعات والفنادق، مع فريق "جيه ايه مانافارو" الذي افتتح أبوابه سنة 2014، ديفيد طومسون قال إن "الإجازات العائلية في "جيه ايه مانافارو"، لاقت تقديراً واسعاً من جانب الضيوف كافة. فالمنتجعات العائلية التي تلبي رغبات كل فرد من أفراد الأسرة ليست أمراً شائعاً على الإطلاق".

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للمزيد عن عرض "إقامة مجانية للأطفال": http://www.jaresortshotels.com/properties/jamanafaru/promotions/stays/JA-Manafaru-Malidvies-Kids-Go-Free.aspx