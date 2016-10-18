نصائح ديكور الجدران ثلاثية الأبعاد

تقنية الأبعاد الثلاثة دخلت عالم الديكور، ولا سيما ورق الجدران الذي يتطلّب تركيبه إيلاء نصائح مهندسة الديكور بدور بنت حمد بن سعيدان الآتية أهمية، مع الإشارة إلى ضرورة استخدام الإضاءة غير المباشرة في حضوره بغية إنتاج ظل جذاب، أو الاستعانة بوحدات الإضاءة المباشرة المثبتة على الأرضية أو في السقف:

غرف النوم

| يُفضّل تثبيت اللوح ثلاثي الأبعاد خلف السرير، على أن يكون بعرض ظهر السرير وبارتفاع الجدار بالكامل.

| لا بد من استخدام لوح مستطيل، في حال كان ظهر السرير ضخماً يمتدّ من أول الجدار حتى آخره.

غرف المعيشة

| يُستعمل اللوح ثلاثي الأبعاد على الجدار الرئيس في غرفة المعيشة، بهدف أن يجذب الأنظار، سواء إلى المساحة خلف الأريكة أو وحدة التلفاز.

| يُحبذ أن تكون ألوانه معاكسة للون الأثاث.

المدخل

| يُفضل تسليط الإضاءة المباشرة على ألواح الجدران ثلاثية الأبعاد، من الأرض، في المدخل.

غرفة المكتب

|يجب تثبيت ألواح الجدران ثلاثية الأبعاد وراء طاولة المكتب أو على الجدار الرئيس أو في إحدى الزوايا، إذا توفرت.

الحمّام

| يُنصح باختيار مادة السيراميك لألواح الجدران ثلاثية الأبعاد في الحمّام، نظراً لقدرة هذه المادة على مقاومة الماء.

| يُغطّى كامل الجدار خلف حوض الاستحمام أو المرحاض أو في المساحة المخصّصة للدش بهذا اللوح، أو يُستخدم الأخير على جدران عدة، شرط انتقاء الألواح ثلاثية الأبعاد من المادة والألوان والزخرفة عينها، وبألوان معاكسة للون السيراميك السائد في الحمام. مثلاً: يمكن إبراز الألواح ثلاثية الأبعاد خلف المرحاض بلون البرونز، مع ترك الجدار إلى يمينها ويسارها بلون سادة محايد، كالأبيض أو البيج.