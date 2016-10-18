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وفد الكونجرس الأمريكي يغادر القاهرة متجهًا إلى الكويت

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وفد الكونجرس الأمريكي يغادر القاهرة متجهًا إلى الكويت وفد الكونجرس الأمريكي يغادر القاهرة متجهًا إلى الكويت

مطار القاهرة الدولي – أرشيفية

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، وفد الكونجرس الأمريكي برئاسة النائب الجمهوري “مايكل كونواي”، رئيس لجنة الزراعة وعضو لجنتي الاستخبارات والخدمات العسكرية، وعضوية كل من: النائب الجمهوري “رالف إبراهام”، عضو لجنة الزراعة، والنائبة الديمقراطية “جوان جراهام”، عضو لجنتي الزراعة والخدمات العسكرية، متوجهًا على متن رحلة للطيران المتجهة إلى الكويت، حسبما أفاد مراسلنا.

والتقى الوفد – خلال زيارته لمصر – سامح شكري، وزير الخارجية، حين أكد على خصوصية العلاقات المصرية الأمريكية وإستراتيجيتها، وحرص مصر على تعزيز تلك العلاقة بالشكل الذي يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

واستعرض شكري – خلال اللقاء – التطورات الاقتصادية، السياسية، والأمنية التي تشهدها مصر – بشكلٍ مفصل – فضلًا عن التحديات المتعلقة بجهود مكافحة الإرهاب في مصر والمنطقة، وما تشكله ظاهرة الإرهاب من تهديد ليس فقط لدول إقليم الشرق الأوسط وإنما العالم بأسره، الأمر الذي يتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي للقضاء عليها.

وحرص وزير الخارجية – خلال اللقاء – على تناول التحديات الأخرى المرتبطة بالأزمات في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الأوضاع في سوريا، ليبيا، العراق، واليمن.

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