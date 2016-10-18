توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يسود البلاد غدا طقس صحو إلى غائم جزئيا على بعض المناطق وقد تتكون بعض السحب المنخفضة بعد الظهر شرقا والرياح معتدلة السرعة قد تنشط أحيانا وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المناطق الداخلية مع فرصة تشكل الضباب والضباب الخفيف على مناطق متفرقة.

حركة الرياح : جنوبية شرقية - جنوبية غربية / 10 - 20/25 كم / ساعة خلال الصباح والليل تصبح شمالية غربية / 15 -25/30 كم/ ساعة بعد الظهر والمساء.

البحر .. خفيف الى متوسط الموج قد يضطرب احيانا شمالا .. بارتفاع من قدم إلى قدمين قرب الساحل ومن قدمين إلى أربع وخمس أقدام قد يزداد الى 6 اقدام احيانا في العمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الثانية و48 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة الثامنة و 26 دقيقة وعند الساعة التاسعة و 27 دقيقة مساء.

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 37 25 85 30 .

> دبي 36 26 85 40 .

> الشارقة 36 24 95 45.

> عجمان 36 25 90 25.

> أم القيوين 37 23 90 25 .

> رأس الخيمة 38 21 95 30 .

> الفجيرة 34 26 75 20.

> العين 36 24 90 25 .

> ليوا 38 20 95 15 .

> الرويس 36 24 85 25 .

> السلع 34 24 85 25.

> دلما 34 26 80 30 .

> طنب الصغرى 33 25 80 20 .

> طنب الكبرى 33 25 80 20 .

> أبوموسى 33 25 80 20.