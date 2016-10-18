«والي» تبحث مع السفيرين السويسري والهولندي التعاون المشترك

استقبلت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، الثلاثاء، السفير السويسري بالقاهرة ماركوس لايتنر، حيث استعرض لجانبان العلاقات المصرية السويسرية وأوجه التعاون المختلفة وخاصة في المجالات الاجتماعية .

وتناولت والي الخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة لكافة فئات المجتمع ومنها خدمات التأهيل لذوي الإعاقة ودور رعاية المسنين والأطفال الأيتام والأطفال بلا مأوى.

كما استعرضت والي الجهود التي تقوم بها الوزارة للطبقات محدودة الدخل من ضمنها مشروع الأسر المنتجة ، ومعاشات الضمان الاجتماعي ، وبرنامج تكافل وكرامة الذي بدأت الوزارة في تنفيذه منذ العام الماضي وهي إحدى آليات الوزارة لتطوير نظم الحماية الاجتماعية وربطها بمؤشرات تنموية لتعزيز الحصول على الحقوق الأساسية للأسر الفقيرة وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا.

جدير بالذكر أن سويسرا كانت قد قدمت عددا من المنح لدعم أنشطة بعض مؤسسات المجتمع المدني، وتمت الموافقة على قبول 21 منحة منها في حين جاري دراسة عدد آخر من أهمها منحة وصلات مياه منزلية للأسر المحرومة.

كما استقبلت الوزيرة سفير هولندا بالقاهرة لاورنس فيستهوف، وذلك بمناسبة استلام عمله مؤخرا ، للتعرف على أنشطة الوزارة وبرامج الحماية وخطط السفارة لإتاحة منح للجمعيات الأهلية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.