غرق طالبين في النيل عقب هروبهم من المدرسة ببني سويف‎

المراسل : محمد شعبان

غرق منذ قليل، طالبين بالمرحلة الثانوية بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف في مياة نهر النيل عقب هروبهم من بداية اليوم الدراسي للإستحمام .

تلقي اللواء محمد الخليصي مدير أمن بني سويف إخطارًا من مامور مركز الفشن يفيد بتلقية إشارة بغرق أحمد عبدالحفيظ محمد طالب بالصف الثاني الثانوي مدرسة الثانوية الجديدة بالفشن، ومحمد رمضان أحمد طالب بالصف الثاني الثانوي الزراعي ويقيمان عزبة تلت دائرة الفشن .

وتكثف قوات الإنقاذ النهري جهودها لإنتشال جثث الطالبين .

بينما انتقل مسئول التعليم بالفشن لمكان الواقعة، وتبين وجود ملابس الطالبين، وكتبهم علي حافة النهر .