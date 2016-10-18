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محمد بن زايد يستقبل موظفي ديوان ولي عهد أبوظبي المشاركين في مهام الواجب في اليمن

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محمد بن زايد يستقبل موظفي ديوان ولي عهد أبوظبي المشاركين في مهام الواجب في اليمن محمد بن زايد يستقبل موظفي ديوان ولي عهد أبوظبي المشاركين في مهام الواجب في اليمن

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في قصر البحر عددا من دفعات موظفي ديوان ولي عهد أبوظبي الذين شاركوا في بعض المهمات والواجبات الوطنية والإنسانية لقواتنا المسلحة في جمهورية اليمن الشقيقة.

ورافق موظفي الديوان خلال اللقاء سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل الديوان وسعادة جبر محمد غانم السويدي مدير عام الديوان.

وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالجهود التي يبذلها أبناء الإمارات في تقديم الدعم الإنساني وتنفيذ مختلف المهام ضمن قوات الواجب العاملة في اليمن معربا سموه عن فخره واعتزازه بأبناء الوطن الذين يثبتون في كل مرة وفي كل المواقع كفاءتهم وقدرتهم وتفوقهم في كافة المهام والواجبات الوطنية.

وأضاف سموه ان دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وبفضل الله تعالى أوجدت نموذجا متميزا من شباب الوطن القادر على تحمل المسؤوليات الجسام ومواجهة مختلف التحديات وهذا والحمدالله بفضل الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها الدولة في تطورها وتقدمها وتميزها وهي العنصر البشري والكفاءة الوطنية المؤهلة والمدربة التي تؤمن بقيم الوطن والتضحية لأجله ورفع رايته في كافة الميادين.

من جانبهم أعرب موظفو ديوان ولي عهد أبوظبي المشاركين في عدد من مهام قواتنا المسلحة عن سعادتهم وفخرهم في أداء الواجبات الوطنية في مختلف المواقع مؤكدين استعدادهم الدائم في تلبية نداء الواجب على مختلف الأصعدة مشيرين إلى أن هذه التجربة المتميزة أضافت لهم الكثير من الخبرة والممارسة من خلال معايشة الواقع والمشاركة بالقرب من حماة الوطن وهم يؤدون واجباتهم الوطنية المشرفة في نصرة الشقيق وإعانة المحتاج.

وام/ععا/زمن

0050
> وام 1536 2016/10/18

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