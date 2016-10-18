مسرعات دبي المستقبل تعلن عن مجموعة من البرامج في مجال صناعة المستقبل

ينظم برنامج مسرعات دبي المستقبل المنظومة المبتكرة التابعة لمؤسسة دبي للمستقبل سلسلة من البرامج والفعاليات التي يشارك فيها نخبة من الخبراء والمختصين في البرنامج والذي يمثلون أكثر شركات العالم ابتكاراً في مجال الثورة الصناعية الرابعة والتي تؤثر على القطاعات الاستراتيجية والأكثر ارتباطاً بحياة الإنسان مثل: الصحة والتعليم والنقل وغيرها، حيث سيتم تنظيم هذه البرامج والفعاليات الدورية في مقر المسرعات في بوليفارد أبراج الإمارات.

وتهدف هذه البرامج إلى إثراء معارف أفراد المجتمع من مختصين ومهتمين في مجال الجيل القادم من نماذج الأعمال وتكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة من خلال إعطائهم الفرصة للاطلاع على عليها على أرض الواقع من خلال أكثر شركات العالم ابتكاراً والمنتسبة بدورها لبرنامج مسرعات المستقبل.

وسيتم من خلال هذه البرامج تقديم شرح من قبل ممثلين عن الجهات الحكومية والشركات الخاصة المشاركة في مسرعات دبي المستقبل عن مدى مساهمة هذه الحلول المبتكرة في التصدي للتحديات القطاعية المستقبلية في العديد من القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ودول العالم عموماً، إلى جانب مدى قدرتها فتح أسواق جديدة وإعادة صياغة منظومات الأعمال وتشكيل اقتصاد المستقبل.

وبهذه المناسبة، قالت مها خميس المزينة، مديرة مشاريع بمسرعات دبي المستقبل " برنامج مسرعات دبي المستقبل هو ترجمة عملية للتوجه الاستراتيجي لدولة الإمارات لقيادة صناعة المستقبل ضمن القطاعات الأكثر تأثيراً على حياة الإنسان في دولة الإمارات و دول العالم بشكل عام .

وأضافت "إن هذه البرامج المنبثقة من مسرعات دبي المستقبل تأتي في إطار الحرص على إثراء معارف أفراد المجتمع واطلاعهم على المشاريع المشاركة في البرنامج، بما يسهم في إلهام جيل جديد من المبتكرين في الدولة والمنطقة عموماً.

وفي نفس السياق وضحت المزينة أنه من خلال هذه البرامج والفعاليات سيكون بإمكان أفراد المجتمع التعرف عن قرب على المشاريع الابتكارية والمتميزة التي استقطابها برنامج مسرعات دبي المستقبل، والاطلاع على دورها في المساهمة بإيجاد حلول علمية ومستدامة للتحديات القطاعية التي تواجه مجتمعاتنا في الوقت الحالي. "

وتشتمل الفعاليات على العديد من الجلسات المعرفية التي تتراوح مدتها ما بين 60 إلى 90 دقيقة، حيث سيتم خلالها تقدم شرح موسع وشامل عن تكنولوجيا المستقبل، كما تتناول هذه الجلسات أيضاً الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها هذه التكنولوجيا بالإضافة إلى الجيل القادم من نماذج الأعمال ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية.

وستجيب الجلسات على أسئلة هامة وعالقة في أذهان الجمهور مثل: كيف سيستطيع الأفراد بناء منازلهم في أقل من أسبوع ؟ وكيف ستساهم البلوك تشين في إعادة تعريف التجارة العالمية؟ وما هي أهم 10 فوائد لأنظمة الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد العالمي؟ وكيف تستطيع تأسيس شركة المليار دولار في العالم العربي؟.

حيث ستطرق هذه الجلسات إلى أهم تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد، تكنولوجيا التعاملات المالية الرقمية "البلوك تشين" وغيرها، وذلك نظراً للعوائد الكبيرة التي ستحققها هذه التقنيات على الاقتصاد العالمي، حيث تشير الدراسات إلى أن حجم سوق الطباعة ثلاثية الابعاد سيصل إلى حوالي 21 مليار دولار، بينما من المتوقع أن تصل نسبة المباني التي تم تشييدها بواسطة هذه التقنية إلى 25% في دبي بحلول العام 2030. كما تتوقع أحدث الاحصائيات أن يصل إجمالي الاستثمارات في تقنيات البلوك تشين إلى أكثر من 1.1 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية العام 2016.

كما تشتمل الأنشطة على جلسات حوارية تجمع بين خبراء عالمين والمشاركين في برنامج مسرعات دبي المستقبل بهدف تسليط الضوء على أهمية التقنيات الحديثة وأثر الابتكارات على مستقبل القطاعات الاساسية، مثل البناء، التعليم، السفر، الواقع الافتراضي، الذكاء الاصطناعي، والواقع المعزز وغيرها.

إضافة إلى ذلك فسيضم جدول الفعاليات فعالية تحت عنوان "مقابلة مع" وهي عبارة مقابلات مدتها 45 دقيقة بين الجمهور والمشاركين بالبرنامج يديرها موجهين ورجال اعمال يتم من خلالها إطلاع الجمهور على قصص نجاحاتهم في مجال الابتكار والدافع وراء انجازاتهم.

يجدر بالذكر بأن تفاصيل البرامج والفعاليات سيتم الإعلان عنها تباعاً من خلال قنوات موقع مسرعات دبي للمستقبل www.dubaifutureaccelerators.com إضافة إلى قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمسرعات.

وتهدف “مسرّعات دبي المستقبل”، لدفع عجلة البحث والتطوير وريادة الأعمال، في القطاعات ذات الاهتمام الاستراتيجي للإمارات من خلال جذب أفضل المشاريع والأدمغة المفكرة الناشئة في العالم.

ويشار إلى أن "مسرّعات دبي المستقبل" هو برنامج مكثف مدته 12 أسبوع، يهدف إلى ربط أفضل الشركات ورواد الأعمال في قطاعات الابتكار في جميع أنحاء العالم، بشركاء مميزين في دبي لاكتشاف وتطبيق حلول جديدة ومبتكرة.