بلدية أم القيوين تغلق سوبر ماركت يبيع التبغ للطلبة

أغلق قسم الصحة والبيئة ببلدية أم القيوين سوبرماركت يبيع تبغا مجففا هنديا (سوباري)، حيث يقوم بخلطه بمواد أخرى توضع بالفم، وتباع لطلبة المدارس الأمر الذي يؤثر على صحتهم وتركيزهم وتحصيلهم الدراسي.

وقال غانم علي رئيس قسم الصحة والبيئة بالبلدية أنه وردت شكاوى من إدارات المدارس تفيد بذلك؛ فتم على الفور تشكيل فريق من مفتشي القسم لمتابعة السوبرماركت، لافتا إلى أنه تم ضبط المحل يبيع تلك المادة فتم مصادرة المواد الممنوعة من التداول، اضافة الى مخالفة المحل واغلاقه.

وناشد غانم علي الأهالي بضرورة مراقبة ابنائهم حتى يحولوا بينهم وبين تلك المادة الممرضة؛ كما طالب كافة المستهلكين إلى ضرورة الابلاغ الفوري عن المحال التي يتم فيها تداول مثل تلك المواد الضارة بصحة الأبناء.

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